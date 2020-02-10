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Трамп хочет сократить помощь США другим странам в 2021 году – СМИ

В бюджетном предложении президента США на 2021 год предусмотрено выделение Украине помощи на уровне 2020 года, сообщает "Голос Америки".

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Трамп намерен сократить размер помощи США другим государствам в 2021 году до $44,1 млрд
Трамп намерен сократить размер помощи США другим государствам в 2021 году до $44,1 млрд
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп 10 февраля планирует предложить Конгрессу сократить размер помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют другим странам. Об этом сообщил "Голос Америки", ссылаясь на данные представителей Белого дома. 

По данным канала, Трамп намерен предоставить для выделения помощи другим государствам в 2021 году $44,1 млрд. В 2020 году на это заложено $55,7 млрд. 

Согласно тексту нового бюджетного предложения, помощь Украине сохранится на уровне 2020 года. 

Как отмечает "Голос Америки", нижняя палата Конгресса – Палата представителей, большинство в которой принадлежит Демократической партии, – скорее всего, выступит против предложения республиканца Трампа. В бюджетном предложении на 2020 год Трамп уже пытался сократить размер военной помощи США, но Конгресс не поддержал его. 

Кроме того, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что "год за годом предлагаемые президентом Трампом бюджеты предполагают разрушительные сокращения жизненно важных спасательных инструментов, на которые полагаются миллионы американцев". 

В конце августа 2019 года президент США Дональд Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. 

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона.

В оборонном бюджете США на финансовый 2020 год предусмотрено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Речь идет о выделении денег на "летальные средства обороны, а также крылатые ракеты береговой обороны".

Кроме того, в него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

Теги: США, Украина, военная помощь, помощь, Палата представителей, Нэнси Пелоси
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