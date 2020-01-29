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Большинство американцев считают, что Трамп врет по поводу своей политики касательно Украины — опрос

57% опрошенных американцев хотят, чтобы президент США Дональд Трамп предоставил более подробную информацию о его действиях касательно Украины, говорится в результатах опроса исследователей Квиннипэкского университета.

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52% американцев считают задержание администрацией Трампа помощи Украине неоправданным
52% американцев считают задержание администрацией Трампа помощи Украине неоправданным
Фото: EPA

Больше половины американцев уверены, что президент США Дональд Трамп не говорит правды по поводу его политики насчет Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследователями Квиннипэкского университета. Они были опубликованы на сайте университета 28 января.

Согласно опросу, 53% уверены, что Трамп не говорит правду о своих действиях с Украиной. Также 57% опрошенных, заявили, что хотели бы, чтобы Трамп предоставил более подробную информацию о его действиях касательно Украины, в то время как 38% удовлетворены предоставленным им объяснением.

Помимо этого, 54% американцев считают, что президент США злоупотребил своей властью в связи с его действиями в отношении Украины, 42% имеют противоположное мнение.

Еще 52% думают, что Трамп препятствовал Конгрессу в расследовании его действий с участием Украины и такое же количество опрошенных не считают задержание администрацией Трампа помощи Украине оправданным.

24 сентября 2019 года спикер Палаты представителей представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат 16 января начал процесс по делу об импичменте Трампа. 18 января члены Палаты представителей США передали в Сенат 111-страничный документ с обоснованием импичмента Трампа.

Юристы Трампа считают, что обе статьи должны быть отклонены.

Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Теги: США, Украина, военная помощь, Дональд Трамп
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