Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

На подконтрольной правительству территории и в ОРДЛО коронавирус не зафиксирован – Минздрав Украины

В случае фиксации на территории Украины коронавирусной инфекции Минздрав созовет оперативный штаб для пересмотра алгоритмов работы министерства, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ляшко: У нас есть данные обо всех случаях зарегистрированной коронавирусной инфекции в мире
Ляшко: У нас есть данные обо всех случаях зарегистрированной коронавирусной инфекции в мире
Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine / Facebook

Ни на подконтрольной правительству Украины территории, ни на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 февраля на брифинге в Киеве заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть данные обо всех случаях зарегистрированной коронавирусной инфекции в мире... На сегодня мы не видим зафиксированных случаев ни в Украине, ни на оккупированных территориях нашей страны. В дальнейшем в случае фиксации случаев мы будем просматривать наши алгоритмы. Для этого у нас создан штаб, который оперативно собирается и моделирует все ситуации, которые могут развиваться", – отметил Ляшко.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.

За границей вирусом заразились пятеро украинцев: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и один – в Италии.

Теги: Украина, эпидемия, ОРДЛО, коронавирус SARS-CoV-2, Виктор Ляшко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ
"Интер" 8 марта покажет Киркорова, Баскова, Лорак и Повалий, выступающих в Кремле – СМИ
Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
Plus size певица alyona alyona для фото легла на бильярдный стол
Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"
Полякова станет первой женщиной-судьей в шоу "Рассмеши комика"
  "Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
  "Я люблю тільки тебе". Винник спел песню Пономарева. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS