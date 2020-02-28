На подконтрольной правительству территории и в ОРДЛО коронавирус не зафиксирован – Минздрав Украины

В случае фиксации на территории Украины коронавирусной инфекции Минздрав созовет оперативный штаб для пересмотра алгоритмов работы министерства, отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко: У нас есть данные обо всех случаях зарегистрированной коронавирусной инфекции в мире Фото: American Chamber of Commerce in Ukraine / Facebook

Ни на подконтрольной правительству Украины территории, ни на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 февраля на брифинге в Киеве заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть данные обо всех случаях зарегистрированной коронавирусной инфекции в мире... На сегодня мы не видим зафиксированных случаев ни в Украине, ни на оккупированных территориях нашей страны. В дальнейшем в случае фиксации случаев мы будем просматривать наши алгоритмы. Для этого у нас создан штаб, который оперативно собирается и моделирует все ситуации, которые могут развиваться", – отметил Ляшко.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 42 странах. Всего погибло 57 человек.

За границей вирусом заразились пятеро украинцев: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии и один – в Италии.