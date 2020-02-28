Из-за коронавируса власти Швейцарии отменяют Базельский карнавал и Женевский автосалон

Швейцария отменяет все крупные мероприятия на фоне распространяющегося по Европе коронавируса.

Женевский автосалон 2020 года должен был проходить с 3-го по 15 марта Фото: ЕРА

Федеральное правительство Швейцарии сегодня объявило особую ситуацию в соответствии с законом страны об эпидемиях, после чего получило право вводить предупредительные меры по всей Швейцарии. Первой из них стал запрет проведения массовых мероприятий, где запланировано участие более тысячи человек. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.

Запрет распространяется на публичные и частные мероприятия. Это касается футбольных игр, хоккейных матчей, под запрет попали также Базельский карнавал и Женевский автосалон.

Запрет не распространяется на большие офисные здания, железнодорожные станции или общественный транспорт, где также может находиться большое количество людей. По мнению властей, там люди могут соблюдать дистанцию.

Изначально запланировано, что такая мера будет действовать до 15 марта.

Женевский автосалон 2020 года должен был проходить с 3-го по 15 марта.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.