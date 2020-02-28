Стоимость нефти Brent опустилась до минимума с июля 2017 года

Сегодня цена на майские фьючерсы эталонной марки Brent опускалась до $49,58 за баррель. Профильные издания связывают падение с влиянием эпидемии коронавируса на мировые рынки.

Сегодня цена на Brent упала ниже $50 за баррель Фото: EPA

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

В 11.30 цена на майские фьючерсы опустилась до $49,58 за баррель, но затем начала подниматься. По состоянию на 14.00 Brent торговалась по $50,69.

Investing.com отмечает, что это самые низкие цены с июля 2017 года. Издание связывает падение спроса со вспышкой коронавируса.

Bloomberg тоже пишет, что снижение цен на нефть стало реакцией на распространение коронавирусной инфекции, которое "взбудоражило мировые рынки". Агентство отмечает, что Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники могут заключить сделку для поддержания цен.

Источники рассказали агентству Reuters, что несколько стран-членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, из-за влияния эпидемии коронавируса на глобальный спрос склоняются к более сильному, чем обсуждалось, сокращению добычи нефти. Они считают, что нефтедобычу необходимо дополнительно снизить на 1 млн баррелей в сутки, а не на 600 тыс., как было предложено ранее.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.