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Из-за вспышки коронавируса фондовые рынки обвалились на $5 трлн

По оценке агентства Reuters, для мировых фондовых рынков текущая неделя стала худшей после мирового финансового кризиса 2008 года.

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Мировые фондовые рынки падают на фоне вспышки коронавируса
Мировые фондовые рынки падают на фоне вспышки коронавируса
Фото: pexels.com

Из-за опасений инвесторов на фоне вспышки коронавирусной инфекции мировые фондовые рынки потеряли около $5 трлн, сообщает агентство Reuters.

По оценке агентства, прошедшая неделя стала для мировой экономики худшей за последние 12 лет – с момента финансового кризиса 2008 года – из-за того, что инвесторы разуверились в быстром окончании эпидемии.

Агентство Bloomberg отмечает, что многолетних минимумов достигли цены на нефть и золото, доходность по казначейским облигациям, тогда как индекс S&P 500 продолжает самое затяжное падение за последние три года. При этом глава отдела стратегического управления NatWest Markets Джеймс Маккормик выразил уверенность, что экономический спад из-за коронавируса продолжится.

В конце января компания Moodyʼs Analytics прогнозировала, что эпидемия коронавирусной инфекции может стать "черным лебедем" для мировой экономики и нанести больший урон, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

Теги: экономика, фондовый рынок, кризис, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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