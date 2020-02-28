Вспышка коронавируса. ВОЗ повысила уровень глобальной угрозы

Уровень глобальной угрозы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 повышен до “очень высокого”. Такой же уровень угрозы был определен Всемирной организацией здравоохранения для Китая.

Гебрейесус подчеркнул, что борьба с коронавирусом – "это работа не только для министерства здравоохранения" Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения повысила уровень глобальной угрозы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции до “очень высокого”. Как сообщается в Twitter ВОЗ, об этом на брифинге 28 февраля заявил гендиректор организации Тедрос Гебрейесус.

“Наши эпидемиологи постоянно следят за событиями, и теперь мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне”, – заявил он.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ не считает, что распространение коронавирусной инфекции приобрело пандемический характер. “На данный момент мы видим связанные эпидемии в нескольких странах, но в большинстве случаев все еще можно проследить [источник заражения]. Мы пока не видим доказательств того, что вирус свободно распространяется в общинах”, – добавил гендиректор ВОЗ.

Он призвал все государства “обучать население, усиливать эпиднадзор, выявлять, изолировать и заботиться о каждом зараженном коронавирусной инфекцией, отслеживать каждый контакт и применять общегосударственный подход”. “[Борьба с коронавирусом] – это работа не только для министерства здравоохранения”, – заключил Гебрейесус.

В конце января, когда ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, риск распространения инфекции в Китае был оценен организацией как “очень высокий”. Уровень региональной и глобальной угрозы был определен как “высокий”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерло 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.