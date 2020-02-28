Трехкратный олимпийский чемпион дисквалифицирован на восемь лет из-за того, что разбил свою допинг-пробу

Китайский пловец Сунь Ян в 2018 году уничтожил свою допинг-пробу и отказался проходить тест повторно.

Сунь Ян уже был уличен в употреблении допинга в 2014 году Фото: EPA

Китайский олимпийский чемпион по плаванию дисквалифицирован на восемь лет за несоблюдение антидопинговых правил, пишет пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Сунь Ян в 2018 году уничтожил свою допинг-пробу и отказался провести тест повторно.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) не наказала спортсмена за нарушение антидопинговых правил, из-за чего ВАДА подало апелляцию в CAS.

Судебная коллегия, которая рассматривала дело, отметила, что Сунь Ян уничтожил пробу полностью, без возможности проверить ее в будущем. Это отличается от ситуации, когда спортсмен отказывается проходить допинг-пробу в конкретной лаборатории из-за недостаточной квалификации персонала.

Поскольку китаец уже был уличен в употреблении запрещенных веществ в 2014 году, CAS дисквалифицировал спортсмена на максимальный срок – восемь лет.

Сунь Ян – 12-кратный чемпион мира на дистанциях от 200 м до 1,5 км, а также трехкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов.