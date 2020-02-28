Украинская чемпионка Европы Прищепа сдала положительную допинг-пробу

Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа сдала положительную допинг-пробу, об этом сообщает антидопинговый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit на своем официальном сайте.
В пробе Прищепы, которую спортсменка сдала 23 февраля, обнаружен запрещенный препарат гидрохлоротиазид.
Украинка уведомлена о результате допинг-пробы и временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств.
Прищепа является двукратной чемпионкой Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров 2016-го и 2018 года. Также спортсменка завоевала золото на Европейских играх 2019 года.