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Украинская чемпионка Европы Прищепа сдала положительную допинг-пробу

Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа сдала положительную допинг-пробу 23 февраля.

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Прищепа чемпионка Европы 2016-го и 2018 года
Прищепа – чемпионка Европы 2016-го и 2018 года
Фото: EPA

Украинская легкоатлетка Наталия Прищепа сдала положительную допинг-пробу, об этом сообщает антидопинговый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit на своем официальном сайте.

В пробе Прищепы, которую спортсменка сдала 23 февраля, обнаружен запрещенный препарат гидрохлоротиазид.

Украинка уведомлена о результате допинг-пробы и временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств.

Прищепа является двукратной чемпионкой Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров 2016-го и 2018 года. Также спортсменка завоевала золото на Европейских играх 2019 года.

Теги: Украина, легкая атлетика, допинг, Наталья Прищепа
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