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ВАДА обнаружило следы манипуляций в 145 допинг-пробах из России

Всемирное антидопинговое агентство подозревало 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. 145 записей об их допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории были изменены или удалены, заявил руководитель отдела расследований агентства Гюнтер Юнгер.

Глава отдела расследований ВАДА Юнгер рассказал о расследовании манипуляций с допинг-пробами россиян
Глава отдела расследований ВАДА Юнгер рассказал о расследовании манипуляций с допинг-пробами россиян
Фото: ЕРА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило манипуляции со 145 из 298 записей о подозрительных допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 29 января.

Данные в записях об этих 145 пробах были изменены или удалены. Специалисты агентства установили, какие файлы исправлялись и когда, но не сумели восстановить все удаленные сведения, сказал Юнгер.

По его словам, в ряде случаев неизвестные лица умышленно переставляли в базе год взятия пробы, а затем вносили исправления в записи.

ВАДА проведет полную проверку всех 298 подозрительных случаев, заверил глава отдела расследований.

Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014 в Сочи.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.

13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

Теги: Россия, допинг, ВАДА, РУСАДА
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