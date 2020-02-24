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Президент Федерации легкой атлетики Украины: Россия прилагала много усилий, чтобы потянуть Украину за собой в отстранении за допинг

По словам президента Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игоря Гоцула, пять лет назад ВАДА признало Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) не соответствующим установленным стандартам.

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Гоцул: Нам удалось убедить международную федерацию, что мы существенно отличаемся от России
Гоцул: Нам удалось убедить международную федерацию, что мы существенно отличаемся от России
Фото: Ihor Hotsul / Facebook

Президент Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул в интервью ресурсу Tribuna.com рассказал, что украинских спортсменов могли отстранить от международных соревнований. 

"Еще пять лет назад ВАДА признало Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) не соответствующим установленным стандартам из-за нарушений, подозрений, невыполнения норм", – сказал Гоцул.

По словам президента ФЛАУ, следующим шагом должно быть отстранение всех спортсменов страны от международных соревнований и запрет их проведения в Украине, что произошло недавно с Россией.

"Мы делали все, чтобы НАДЦУ вернули статус. Обвинения сняли, этому предшествовала сложная работа. Мы приобщались к изменению украинского антидопингового законодательства", – сказал Гоцул.

Президент федерации сказал, что Украина смогла убедить международное сообщество, что политика страны по отношению к допингу изменилась.

"Хотя Россия, которой было грустно страдать одной, прилагала много усилий, чтобы потянуть Украину за собой. Но нам удалось убедить международную федерацию, что мы существенно отличаемся", – резюмировал Гоцул.

Осенью 2015 года, после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте, был приостановлен статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории.

Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады-2014 в Сочи.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА.

13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд.

Теги: Россия, Украина, легкая атлетика, допинг, ВАДА, Игорь Гоцул
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