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Глава Федерации легкой атлетики Украины: Нас ожидают моменты, когда у Украины будут с позором отбирать медали

По словам главы Федерации легкой атлетики Украины Игоря Гоцула, около 12 лет назад в мире кардинально изменилась ситуация, связанная с допингом, а в Украине это "проспали".

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Гоцул: Ранее к спортсменам, пойманным на допинге, было сочувствие
Гоцул: Ранее к спортсменам, пойманным на допинге, было сочувствие
Фото: Ihor Hotsul / Facebook

Глава Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул считает, что в будущем украинские спортсмены будут лишены медалей из-за употребления допинга. Об этом президент ФЛАУ рассказал в комментарии Tribuna.com.

"Примерно 12–13 лет назад в мире кардинально изменилась ситуация, связанная с допингом. Мы в нашей стране это проспали, поздно начали шевелиться", – сказал Гоцул.

По словам президента ФЛАУ, изменилось две составляющие: "Первая – этическая. Иначе стали воспринимать спортсменов, пойманных на допинге. Ранее к ним было сочувствие. Сегодня в большинстве стран признанным в употреблении допинга не подают руки. Вторая составляющая – борьба с допингом вышла на новый технологический уровень. Ввели три профиля в работе с пробами: гормональный, стероидный и кровяной. У спортсмена берут минимум четыре – пять тестов, их исследуют по различным параметрам", – сказал Гоцул.

Глава ФЛАУ считает, что эти факторы сделали невозможным построить долговременную спортивную карьеру на употреблении допинга.

"Мы в Украине на это поздно сориентировались. Сейчас до нас только доходит, что времена изменились. Поэтому нас еще ожидает несколько неприятных моментов, когда у нас будут отбирать медали с позором", – резюмировал Гоцул.

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой медали Олимпиады 2012 года.

Теги: Украина, спорт, Олимпиада, легкая атлетика, допинг, Федерация легкой атлетики Украины, Игорь Гоцул
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