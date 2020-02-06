Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны на Олимпиадах в течение четырех лет Фото: EPA

Что произошло?

Осенью 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном подготовила доклад о поддержке употребления допинга в российском спорте на государственном уровне. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014 в Сочи.

Впоследствии из-за этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса, а работа Московской антидопинговой лаборатории прекращена.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане олимпийский и паралимпийский комитеты РФ. Право участвовать в Играх получили только "чистые" спортсмены и только под нейтральным флагом.

РУСАДА отрицало обвинения в господдержке допинга и отказывалось признавать выводы комиссии Макларена, однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. В связи с этим в сентябре 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019-го дисквалификация РУСАДА была отменена при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле эксперты ВАДА получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов. В сентябре СМИ сообщили, что данные перед отправкой антидопинговому агентству были подделаны, чтобы скрыть системное употребление допинга. В ноябре эту информацию подтвердили и в ВАДА.

Комитет ВАДА по соответствию установил, что из базы удалили “сотни предположительно негативных аналитических выводов” (то есть информацию, свидетельствующую об употреблении допинга тем или иным спортсменом). Некоторые из этих выводов были удалены уже после того, как ВАДА назвал передачу нетронутой базы условием для восстановления полномочий РУСАДА.

По рекомендации комитета 9 декабря прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. Российское антидопинговое агентство в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований.

РУСАДА не согласно с решением ВАДА отстранить Россию от спортивных соревнований. Фото: EPA

Кто примет окончательное решение о наказании России?

Поскольку РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с санкциями, ВАДА передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS). Именно CAS будет принимать окончательное решение о виновности России в несоблюдении антидопинговых правил. Суд может изменить или поддержать предложенные ВАДА санкции по отношению к России и условия восстановления статуса РУСАДА.

4 февраля ВАДА предложило CAS рассматривать дело публично, "чтобы все понимали процесс и услышали аргументы". Когда именно будет проходить слушание, пока неизвестно.

Окончательное решение о наказании России должно принять CAS. Фото: EPA

Сколько случаев нарушения антидопинговых правил уже обнаружило ВАДА?

Московская антидопинговая лаборатория предоставила ВАДА как данные о допинг-пробах спортсменов, так и физические образцы их допинг-проб.

На основании этих данных ВАДА подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. В 145 случаях данные о допинг-пробах были изменены или удалены перед передачей международным экспертам, в остальных 153 случаях в данные изменения не вносились. Именно их сейчас анализирует ВАДА – и уже обнаружило 40 возможных случаев использования допинга.

Также Всемирное антидопинговое агентство заново проверяет физические образцы (запрещенные вещества эксперты нашли в 14 из 94 образцов).

Затем ВАДА рассмотрит остальные данные Московской антидопинговой лаборатории и проведет повторный анализ оставшихся образцов. После ВАДА подготовит пакет документов по каждому подозреваемому и передаст международным спортивным федерациям. Если международные федерации оставят данные ВАДА без реакции, агентство может обратиться в CAS.

Также Всемирное антидопинговое агентство хочет запретить всем 145 спортсменам, чьи данные были изменены или удалены, участвовать в спортивных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

Данные 145 спортсменов были изменены или удалены перед передачей ВАДА. Фото: EPA

На какие соревнования могут не пустить россиян?

В пресс-релизе ВАДА говорится, что это:

юношеские Олимпийские игры (летние и зимние);

Олимпийские игры (летние и зимние);

Паралимпийские игры (летние и зимние);

соревнования, организованные Олимпийским советом Азии и Европейскими олимпийскими комитетами разных видов спорта;

чемпионаты мира.

Какие предполагаемые санкции могут быть применены к России?

В течение четырех лет с даты принятия окончательного решения:

представители правительства РФ не могут участвовать и присутствовать на соревнованиях;

Россия не может подавать заявку на проведение или проводить международные соревнования. Также РФ не сможет подать заявку на проведение ОИ 2032 года, вне зависимости от того, будет ли проводиться прием заявок в период действия санкций;

если право на проведение соревнования уже было предоставлено России, то уполномоченный орган должен отозвать это право и провести турнир в другой стране, если это возможно;

запрещено поднимать российский флаг на соревнованиях;

ни один из членов правления олимпийского комитета РФ не может присутствовать на международных соревнованиях;

российские спортсмены могут принимать участие в турнирах только в нейтральном статусе и лишь в том случае, если полностью доказали невиновность;

РУСАДА должно оплатить расходы ВАДА на расследование – около $ 2 млн, а также заплатить штраф.

Вступило ли в силу наказание РФ за несоблюдение антидопинговых правил?

Нет. Наказание вступит в силу, когда окончательное решение вынесет CAS.

Имеет ли право Россия участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре?

В списке санкций от ВАДА указывается, что на чемпионатах мира не может быть поднят российский флаг, но в нейтральном статусе могут выступать спортсмены, которые доказали, что не употребляли допинг.

Таким образом, российские футболисты могут выступить на чемпионате мира 2022 года, но не с названием "Россия" и не под российским флагом.

В то же время в ВАДА отмечают, что любая международная спортивная организация, в том числе и ФИФА, может запретить участвовать в своих соревнованиях всем российским спортсменам даже в нейтральном статусе, если на то есть основания.

Также отмечается, что сборная России может полноценно выступать на чемпионате Европы по футболу, а также в отборе на чемпионат мира по футболу.

Сборная России по футболу сможет выступить на Евро 2020 и в отборе к ЧМ 2022. Фото: EPA

Почему ВАДА не предлагает запретить всем российским спортсменам принимать участие в соревнованиях?

ВАДА считает своей целью не только наказание нечестных спортсменов, но и защиту невиновных. В агентстве считают, что наказание не должно быть слишком строгим.

"Подделка данных, взятых из Московской антидопинговой лаборатории, – это серьезное преступление, но, насколько известно ВАДА, в него не были вовлечены спортсмены", – говорится в заявлении.

По мнению ВАДА, цель наказания – показать, что действия ответственных за спортивную отрасль должностных лиц в РФ привели к тому, что Россия потеряла шанс быть представленной на главных мировых спортивных событиях. В то же время спортсмены, которые докажут свою невиновность, не должны быть дисквалифицированы.

Что будет с РУСАДА в течение четырехлетнего наказания РФ?

ВАДА пришло к выводу, что работа РУСАДА является эффективной в борьбе с допингом в российском спорте. Исполком агентства рекомендует не навязывать какой-либо специальный надзор за антидопинговой деятельностью РУСАДА в следующие четыре года.

Тем не менее одним из условий восстановления статуса РУСАДА является его независимость. В ВАДА хотят быть уверенными, что в работу РУСАДА никто не вмешивается.