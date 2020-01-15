СМИ пишут, что российский боксер Беспутин провалил допинг-тест. Спортсмен сказал, что ничего не употреблял

По словам российского боксера Александра Беспутина, специалисты лаборатории в Монте-Карло, которые проверяли допинг-пробу спортсмена, могли совершить ошибку.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест, об этом пишет журналист сайта The Athletic Майк Коппинджер на своей странице в Twitter.

По информации источника, в организме российского спортсмена было обнаружено запрещенное вещество лигандрол.

Журналист пишет, что положительная допинг-проба была взята 1 декабря 2019 года, на следующий день после того, как Беспутин победил своего соотечественника Раджаба Бутаева в поединке за чемпионский титул.

Breaking: Alexander Besputin’s urine sample (A) revealed presence of the banned sunbstance LGD-4033 (Ligandrol) on Dec. 1, day after he outpointed Radzhab Butaev for the WBA regular welterweight title, according to a Monaco Boxing Federation test report obtained by The Athletic — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 14 января 2020 г.

Беспутин в комментарии российскому ресурсу "РИА Новости" заявил, что ничего не употреблял и уверен в своей чистоте.

По словам боксера, в письме из лаборатории было написано "ненормальный результат теста", а не "провал".

Беспутин считает, что специалисты лаборатории в Монте-Карло, которые проверяли допинг-пробу, могли совершить ошибку. Россиянин хочет, чтобы проба Б прошла проверку в США.

Беспутин начал профессиональную карьеру в 2015 году, за это время боксер провел 15 поединков и победил в каждом из них.