Покрывание допинга и коррупция. Немецкий канал показал расследование о главе Международной федерации тяжелой атлетики

Кто такой Тамаш Аян

80-летний венгр с 1970 года занимает руководящие должности в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), а с 2000 года и по сей день является ее президентом. С 2000-го по 2010-й Аян был голосующим членом Международного олимпийского комитета (МОК). Также в течение почти двух десятилетий был членом совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

ARD пишет, что Аян очень влиятельный и имеет сеть связей, но после их расследования венгр должен опасаться уголовной ответственности за "грязные финансовые операции".

Тамаш Аян. Фото: EPA

Пропавшие миллионы

Как и любая другая международная спортивная федерация, IWF регулярно получает деньги от МОК. С 1992-го по 2009 год на два счета Международной федерации тяжелой атлетики в швейцарских банках было перечислено около $23 млн, которые не были отражены в финансовых отчетах организации. По данным телеканала, доступ к счетам был лишь у Аяна. Согласно исследованию, на сегодня неизвестна судьба как минимум $5,5 млн, которые были на этих счетах.

По правилам IWF, национальные ассоциации стран, спортсмены которых были уличены в употреблении допинга, должны заплатить штраф до $500 тыс. в год, в зависимости от количества позитивных допинг-проб.

Нередко такие штрафы платятся наличными напрямую Аяну. Это телеканалу подтвердил бывший президент Федерации тяжелой атлетики Украины Анатолий Писаренко. По его словам, в 2009 году Украина должна была заплатить Аяну "непомерные" штрафы и по его просьбе – наличными.

В 2013 году Азербайджан за 18 позитивных допинг-проб должен был заплатить штраф в $500 тыс., но в финансовом отчете IWF, который был опубликован лишь в 2017 году, эта сумма отсутствует. Ни азербайджанская, ни международная федерации не прокомментировали эту ситуацию.

Допинг

Авторы исследования проанализировали 16 тыс. допинг-проб, которые были взяты IWF с 2007-го по 2018 год. В результате было установлено, что из 453 медалей, которые были разыграны на Олимпиадах или Кубках мира с 2008-го по 2017 год, почти половина (204) были завоеваны спортсменами, которые в год победы не проходили допинг-контроль во время тренировочного процесса.

"Похоже, что некоторые страны, которые угодны Аяну, могут избежать строгого допинг-контроля. Это значит, что сам допинг-контроль становится политическим инструментом", – сказал глава организации Play the Game Йенс Сейер Андерсен.

С этим столкнулась испанская тяжелоатлетка Лидия Валентин. На Олимпиаде 2012 года она заняла четвертое место, но через несколько лет неожиданно стала олимпийской чемпионкой из-за дисквалификации представителей Казахстана, России и Беларуси, которые заняли призовые места.

В разговоре с журналистами ARD Валентин сказала, что призеры вряд ли проходили допинг-контроль, ведь они знали, что результаты будут положительными.

Лидия Валентин стала олимпийской чемпионкой из-за дисквалификации всех призеров. Фото: EPA

Также в 2013 году как минимум 18 азербайджанских спортсменов сдали положительные допинг-пробы. Международная федерация была проинформирована о допинге вскоре после анализа, но скрывала результаты в течение 10 месяцев – до марта 2014-го. За это время спортсмены с положительными пробами завоевали медали чемпионатов Европы и мира.

Авторы расследования заявляют, что некоторые сотрудники допинг-контроля, назначенные IWF и, возможно, венгерским антидопинговым агентством (HUNADO), брали деньги за прием "чистых" допинг-проб.

Это в тайно записанном разговоре подтвердил врач сборной Молдовы по тяжелой атлетике Дорин Бальмус. По его словам, для перестраховки у каждого спортсмена были двойники, которые могли сдать "чистую" допинг-пробу. Сотрудникам допинг-контроля платили, "чтобы они не смотрели в паспорт слишком близко".

ARD утверждает, что HUNADO в период с 2008-го по 2017 год провело все допинг-контроли молдавских спортсменов. За это время ни один представитель Молдовы не был наказан за манипуляции с допингом.

За этот же период HUNADO провело 77% всех допинг-проб IWF в мире, расследователи подозревают агентство в покрывании допинга. Например, в 2015 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике допинг-контроль, несмотря на протесты Аяна, осуществляло американское антидопинговое агентство (USADA). Представители США зафиксировали 24 положительные допинг-пробы – больше, чем на любом другом мировом первенстве.

Такой результат вызвал недоумение, ведь образцы некоторых спортсменов, которые были уличены в употреблении допинга, еще недавно были чистыми.

Представители США обнаружили 24 позитивные допинг-пробы на чемпионате мира по тяжелой атлетике 2015 года Фото: EPA

Реакция

Международная федерация тяжелой атлетики 6 января на официальном сайте отреагировала на расследование. IWF отвергла обвинения, которые были озвучены в фильме, назвав их "необоснованными", а информацию – "искаженной".

В заявлении Международного олимпийского комитета, которое было опубликовано на официальном сайте организации 6 января, написано, что МОК не имел большинства документов, на которых основан фильм.

Также сообщается, что МОК полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в отношении контроля за международными федерациями, поэтому ожидает разъяснений от ВАДА.

ВАДА 6 января также опубликовало заявление по поводу расследования немецкого телеканала. Агентство сообщило, что ему известно об обвинениях и департамент разведки будет продолжать расследования о возможных нарушениях Всемирного антидопингового кодекса.

"Тем не менее, поскольку эти расследования продолжаются, ВАДА в настоящее время не имеет никаких дополнительных комментариев по этому поводу", – написано в заявлении.