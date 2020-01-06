Российский канал показал запись финала молодежного ЧМ по хоккею, зрители приняли ее за прямой эфир и отпраздновали победу сборной РФ

Среди тех, кто поверил в победу сборной России над Канадой в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, – российский футболист Дмитрий Тарасов, глава комитета российской Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и ресурс "Москва 24".

Канада победила на молодежном чемпионате мира по хоккею Фото: Hockey Canada / Twitter

5 января прошел финал молодежного чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Канады победила Россию со счетом 4:3. Российский телеканал "Матч ТВ" во время финальной игры показал архивную запись аналогичной встречи девятилетней давности, сообщает Sports.ru.

Изначально матчи молодежного чемпионата мира по хоккею транслировались на телеканале "Матч ТВ", но из-за выхода России в финальные раунды трансляцию полуфинала и финала перенесли на "Первый".

Многие болельщики по привычке начали смотреть "Матч ТВ", где в это время транслировался архивный поединок.

В игре 2011 года, которую показывали по "Матч ТВ", Россия победила Канаду со счетом 5:3, и некоторые зрители начали радоваться устаревшей победе своей команды.

Скриншот: Sports.ru

Скриншот: Sports.ru

Кроме обычных зрителей в победу сборной России поверил российский футболист Дмитрий Тарасов.

Скриншот: Sports.ru

Молодежную сборную поздравил глава комитета российской Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Скриншот: Sports.ru

Также в своем Telegram-канале новость о победе сборной России опубликовал ресурс "Москва 24".

Скриншот: Sports.ru

Даже российский хоккеист Владимир Тарасенко, который принимал участие в игре 2011 года, 10 минут смотрел устаревшую игру, пока не увидел себя на площадке. Об этом написала жена хоккеиста в stories в Instagram. Скриншот опубликовал Sports.ru.

Официальные лица канала пока не комментировали ситуацию. Один из комментаторов "Матч ТВ" Константин Генич в своем Twitter-акаунте написал, что "это проблемы людей, которые не разобрались. Канал тут точно не виноват".

"Вчера и сегодня я смотрел матчи сборной России по "Первому". "Матч ТВ" в это время мог поставить любую трансляцию, выбрал счастливый для нас финал 2011 года. Красиво и патриотично", – объяснил Генич.