В Ивано-Франковске c температурой госпитализировали женщину, которая приехала из Италии

У жительницы Делятина Ивано-Франковской области диагностировали двустороннюю пневмонию, анализ на наличие коронавируса SARS-CoV-2 еще не готов, сообщил главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк.

7 февраля с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2 госпитализировали 63-летнюю жительницу Делятина Ивано-Франковской области. Об этом 28 февраля "Укринформу" рассказал главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк.

"К нам поступила женщина из Делятина. Она была полгода в Италии. Перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник. Когда она обратилась к семейному врачу, он, учитывая, что она вернулась из Италии, автоматически направил ее к нам в областную клиническую больницу. У женщины двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коранавируса", – рассказал он.

Сейчас пациентка изолирована, находится в специальном боксе. Чествует она себя нормально, температура упала, но кашель сохраняется, добавил врач.

Еще одну женщину с повышенной температурой госпитализировали 27 февраля в Киеве. Она возвращалась из Италии, где зафиксировано наибольшее количество заразившихся коронавирусом вне Китая – 474 человека по состоянию на 27 февраля, 12 человек погибли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.