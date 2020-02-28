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В Ивано-Франковске c температурой госпитализировали женщину, которая приехала из Италии

У жительницы Делятина Ивано-Франковской области диагностировали двустороннюю пневмонию, анализ на наличие коронавируса SARS-CoV-2 еще не готов, сообщил главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк.

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Женщина находится в специальном боксе, сообщил Остяк
Женщина находится в специальном боксе, сообщил Остяк
Фото: pixabay.com

7 февраля с подозрением на коронавирус SARS-CoV-2 госпитализировали 63-летнюю жительницу Делятина Ивано-Франковской области. Об этом 28 февраля "Укринформу" рассказал главный врач Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Роман Остяк.

"К нам поступила женщина из Делятина. Она была полгода в Италии. Перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник. Когда она обратилась к семейному врачу, он, учитывая, что она вернулась из Италии, автоматически направил ее к нам в областную клиническую больницу. У женщины двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коранавируса", – рассказал он.

Сейчас пациентка изолирована, находится в специальном боксе. Чествует она себя нормально, температура упала, но кашель сохраняется, добавил врач.

Еще одну женщину с повышенной температурой госпитализировали 27 февраля в Киеве. Она возвращалась из Италии, где зафиксировано наибольшее количество заразившихся коронавирусом вне Китая – 474 человека по состоянию на 27 февраля, 12 человек погибли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии

Теги: Украина, Китай, грипп, больница, Ивано-Франковская область, вирус, пневмония, врач, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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