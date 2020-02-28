В случае эпидемии коронавируса в Украине больничных коек хватит на четыре месяца – Скалецкая

В связи с возможной вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 в Украине подготовлено 12 тыс. больничных коек, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Скалецкая: Даже если ежедневно будет появляться по 100 пациентов с коронавирусом, у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек Фото: radiosvoboda.org

В случае эпидемии коронавируса в Украине больничных коек хватит на четыре месяца. Об этом 28 февраля в интервью "Радіо Свобода" заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По всей стране подготовлено 12 тыс. больничных коек, отметила она.

"Даже если ежедневно будет появляться по 100 пациентов с коронавирусом, у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек. Но такая динамика возможна только тогда, когда мы не будем принимать никаких мер эпидемиологических, таких как ограничительные меры, карантинные меры, ограничение выхода из дома. То, что происходит в Китае", – заявила Скалецкая.

По словам министра, на сегодняшний день говорить о том, что в Украине будет "значительная динамика столь длительное время, не приходится".

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.