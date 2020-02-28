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В случае эпидемии коронавируса в Украине больничных коек хватит на четыре месяца – Скалецкая

В связи с возможной вспышкой коронавируса SARS-CoV-2 в Украине подготовлено 12 тыс. больничных коек, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Скалецкая: Даже если ежедневно будет появляться по 100 пациентов с коронавирусом, у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек
Скалецкая: Даже если ежедневно будет появляться по 100 пациентов с коронавирусом, у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек
Фото: radiosvoboda.org

В случае эпидемии коронавируса в Украине больничных коек хватит на четыре месяца. Об этом 28 февраля в интервью "Радіо Свобода" заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

По всей стране подготовлено 12 тыс. больничных коек, отметила она.

"Даже если ежедневно будет появляться по 100 пациентов с коронавирусом, у нас на четыре месяца интенсивного появления по 100 человек хватит коек. Но такая динамика возможна только тогда, когда мы не будем принимать никаких мер эпидемиологических, таких как ограничительные меры, карантинные меры, ограничение выхода из дома. То, что происходит в Китае", – заявила Скалецкая.

По словам министра, на сегодняшний день говорить о том, что в Украине будет "значительная динамика столь длительное время, не приходится".

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии

Теги: Украина, Китай, эпидемия, больница, вирус, пневмония, больницы, Зоряна Скалецкая, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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