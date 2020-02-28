Обсервация эвакуированных из Китая должна завершиться 5 марта – Скалецкая

Финальные результаты тестов на коронавирус граждан, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, будут известны вечером 4 марта, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

Если последние результаты исследования на коронавирус окажутся отрицательными, утром 5 марта эвакуированные из Китая граждане смогут покинуть медицинский центр "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом 28 февраля в интервью hromadske сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Мы еще должны переждать до конца среды. Если результаты всех исследований будут отрицательными, эвакуированные уже в четверг смогут быть в своих родных городах", – рассказала министр.

Скалецкая пояснила, что финальные результаты тестов будут известны вечером 4 марта.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области прибыли граждане, эвакуированные из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Они заселились в медцентр Нацгвардии Украины "Новые Санжары". Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также члены экипажа и медперсонал.

Жители Новых Санжар протестовали против размещения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек. Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков.

По состоянию на 27 февраля у 89 человек, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен, сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.