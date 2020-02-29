В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

Жертвой вызванной коронавирусом болезни COVID-19 стал житель американского штата Вашингтон.

Первый инфицированный был зарегистрирован в том же штате Фото: ЕРА

29 февраля в США зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает New York Times.

От болезни COVID-19 мужчина умер в больнице в пригороде Сиэтла Киркланде, отметили в департаменте здравоохранения штата Вашингтон.

Издание отмечает, что первый зарегистрированный в США носитель коронавируса также был из штата Вашингтон. На данный момент он уже выздоровел и больше не находится под наблюдением.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.