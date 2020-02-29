Украина пока не планирует ограничивать массовые мероприятия – Скалецкая

По распоряжению украинского правительства, в каждой области созданы комиссии, которые должны мониторить ситуацию с заболеваемостью, отметила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

К 29 февраля от коронавируса в мире скончались почти 3 тыс. человек. В Украине подтвержденных случаев заболевания нет Фото: EPA

Власти Украины на данном этапе не планируют ограничивать проведение массовых мероприятий. Об этом в интервью "Обозревателю", опубликованном 27 февраля, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Для того чтобы что-то объявлять, нужны предпосылки. Мы анализируем ситуацию, мониторим готовность медучреждений, тестируем людей с подозрениями сначала на грипп, а потом уже на COVID-19. Конечно, если в Украине появятся положительные результаты на коронавирус, то, как и в других странах, будут инструменты для ограничения массовых мероприятий", – сказала она.

Министр напомнила, что 3 февраля правительство распорядилось, чтобы в каждой области были созданы комиссии, которые "мониторят ситуацию с заболеванием, больницами в целом и готовят план по регионам". В частности, эти комиссии должны подготовить рекомендации по проведению массовых мероприятий, карантина в школах и тому подобное.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.