В Украине лечение коронавируса будет бесплатным – Скалецкая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая попросила украинцев не заниматься самолечением и в случае заболевания сразу обращаться к врачам.

Скалецкая: Лекарства не являются специфическими, не является сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть Фото: Zoryana Skaletska

Все люди, которые находятся в украинских заведениях коммунальной или государственной собственности, получат лечение от коронавируса бесплатно. Об этом в интервью "Громадському" сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Лекарства не являются специфическими, не является сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть. Мы будем делать все, чтобы пополнить их запасы", – отметила министр.

Скалецкая попросила украинцев не заниматься самолечением и в случае заболевания сразу обращаться к врачам.

"Больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился и начались острая пневмония и проблемы с дыханием", – добавила она.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.