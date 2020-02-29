Генконсульство Украины в Милане возобновит работу, приостановленную из-за коронавируса

Как сообщили в Генеральном консульстве Украины в Милане, граждане, которые были записаны на 25-е, 27-е и 28 февраля, будут приниматься в индивидуальном порядке отдельно от общей записи.

В Генконсульстве попросили всех посетителей соблюдать рекомендации по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса Фото: EPA

Генеральное консульство Украины в Милане (Италия) со 2 марта восстанавливает общий прием граждан по предварительной записи. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Генконсульства в Facebook.

"Граждане, которые были записаны на 25-е, 27-е и 28 февраля, будут приниматься в индивидуальном порядке отдельно от общей записи. Работники консульства позвонят или отправят электронное сообщение каждому из вас и согласуют дату и время приема! Повторно записываться вам не нужно!" – говорится в сообщении.

В Генконсульстве попросили всех посетителей соблюдать рекомендации по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, а именно: в помещении консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности – медицинскими масками и резиновыми перчатками.

С 25 февраля Генконсульство в Милане прекратило прием граждан и выдачу документов в связи со вспышкой коронавируса в Италии, сообщалось в Facebook консульства.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.