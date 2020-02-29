Комаровский заявил, что вакцина от коронавируса может появиться через год-полтора

Подтвержденные случаи повторного инфицирования коронавирусом означают, что вирус активно меняется и приспосабливается к жизни среди людей, заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

Комаровский: То, что мы имеем в качестве образца сейчас, совсем не значит, что оно будет работать Фото: Vlad Sydorenko / Facebook

Появления первой вакцины от коронавируса нужно ждать от года до полутора лет. Такое мнение в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 28 февраля высказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

"По-научному никаких шансов увидеть вакцину раньше, чем через год-полтора, нет даже и в помине. Можете на это не рассчитывать. Клинические испытания могут проводить. На сегодня огромное количество людей сообщили, что у них готовые препараты, с которыми они готовы идти к людям. Пока будет три фазы клинических испытаний, пока они дойдут до третьей фазы, пройдет год, а третья фаза будет длиться минимум полгода. Поэтому вакцин много уже есть. Но вакцины, которые дойдут до людей, – это не скоро", – отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что уже подтвержденные случаи повторного инфицирования означают, что вирус активно меняется и приспосабливается к жизни среди людей.

"Поэтому то, что мы имеем в качестве образца сейчас, совсем не значит, что оно будет работать", – добавил врач.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.