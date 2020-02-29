В Украине нет случаев заболевания коронавирусом – Минздрав

28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. Гриппа у пациентов нет, образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию.

В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронафирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала, отобранного у заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую референс-лабораторию", – говорится в сообщении.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.