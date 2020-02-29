В Украине эвакуированных из Китая еще раз проверят на коронавирус

В Минздраве Украины отметили, что на данный момент ни у одного из эвакуированных из Уханя нет признаков острых вирусных заболеваний.

29 февраля у эвакуированных из Уханя людей, которые находятся на обсервации в санатории "Новые Санжары", второй раз возьмут анализы для проверки на коронавирус. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

"Это проводится, чтобы еще раз подтвердить, что все здоровы. Напоминаем, что ни у одного человека нет признаков острых вирусных заболеваний", – говорится в сообщении.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.