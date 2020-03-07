Исполнительный директор ВОЗ: Рассчитывать на то, что коронавирус летом исчезнет сам, – ложная надежда

Специалисты до конца не знают, как поведет себя коронавирус SARS-CoV-2 при изменении климатических условий, признал исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

Доктор Райан считает, что не стоит ждать, пока вспышка коронавируса прекратится по естественным причинам Фото: ЕРА

Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, может продолжить распространяться и летом. Об этом на пресс-конференции в Женеве 6 марта заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. Пресс-конференция транслировалась в Twitter ВОЗ.

"Мы еще не знаем, какими будут активность и поведение коронавируса в различных климатических условиях. Мы должны исходить из того, что коронавирус сохранит способность к распространению. Рассчитывать на то, что он летом исчезнет, как грипп, – это ложная надежда. Мы надеемся, конечно, но доказательств, что так будет, у нас сейчас нет", – сказал Райан.

Чиновник ВОЗ призвал все страны сосредоточиться на борьбе с эпидемией и не ждать, пока вспышка затихнет естественным путем.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 7 марта в Китае от коронавируса умерло 3070 человек, подтвержден 80 651 случай заболевания (из них в последние сутки – 99).

По данным Всемирной организации здравоохранения на 6 марта, за пределами материкового Китая зарегистрировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией, 335 человек погибли.

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тыс.