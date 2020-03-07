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За сутки в Китае от коронавирусной инфекции умерло 28 человек, за его пределами – 69

В общей сложности в КНР зарегистрировали 80 651 подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией, 55 404 человека излечились и были выписаны. В других странах зафиксировали 17 481 случай заражения.

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Все летальные случаи в Китае за сутки в провинции Хубэй
Все летальные случаи в Китае за сутки – в провинции Хубэй
Фото: ЕРА

По состоянию на начало суток 7 марта в Китае жертвами нового коронавируса стали 3070 человек, за последние сутки умерло 28 человек – все в провинции Хубэй, откуда начал распространяться новый вирус. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению КНР.

В общей сложности в КНР зарегистрировали 80 651 подтвержденный случай заболевания, 55 404 человека излечились и были выписаны. 

162 подтвержденных случая заражения были зарегистрированы в Гонконге, Макао и на Тайване.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 6 марта за пределами материкового Китая зафиксировали 17 481 случай заражения коронавирусной инфекцией (2727 – за последние сутки) в 88 странах. 335 человек погибли (69 – за последние сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

6 марта в Минздраве Украины сообщили, что на коронавирус в стране проверяют девять человек.

Теги: Китай, ВОЗ, КНР, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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