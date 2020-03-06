В Италии призвали УЕФА перенести Евро 2020 из-за коронавируса

Президент ассоциации игроков Италии Дамиано Томмази уверен, что проблема коронавируса SARS-CoV-2 актуальна не только в Италии.

Чемпионат Европы 2020 года должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 разных странах по всему континенту Фото: EPA

Президент ассоциации игроков Италии Дамиано Томмази в комментарии информационному агентству ANSA призвал УЕФА рассмотреть возможность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.

Томмази считает, что УЕФА должно выделить время странам, где из-за коронавируса были перенесены игры, закончить чемпионаты.

По словам президента ассоциации игроков Италии, среди футболистов есть те, кто согласен, что игры должны продолжаться, но есть и обеспокоенные.

Также Томмази уверен, что проблема коронавируса актуальна не только для Италии.

Итальянское правительство 3 марта постановило, что матчи чемпионата Италии будут проходить при пустых трибунах в течении месяца.

4 марта стало известно, что оба матча полуфинала Кубка Италии не состоятся в назначенные сроки из-за коронавируса.

Чемпионат Европы 2020 года должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 разных странах по всему континенту.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом – 276 (53 человека умерли за сутки).

ВОЗ сообщает, что в Италии по состоянию на 5 марта заражено 3089 человека, 107 из них умерли.