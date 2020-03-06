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Сессию Европарламента перенесли в Брюссель из-за коронавируса

Президент Европарламента Дэвид Сассоли решил перенести сессию из Страсбурга (Франция) в Брюссель (Бельгия) по совету медицинской службы из-за растущей угрозы коронавирусной инфекции.

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Сассоли перенес сессию Европарламента в Брюссель
Сассоли перенес сессию Европарламента в Брюссель
Фото: EPA

Пленарные заседания Европейского парламента на следующей неделе пройдут в бельгийском Брюсселе, а не в Страсбурге (Франция). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте парламента.

Перенести сессию решил президент Европарламента Дэвид Сассоли по совету медицинской службы орана ЕС "из-за форс-мажорных обстоятельств".

"[5 марта] я получил обновленный отчет от медицинской службы Европейского парламента о развитии ситуации с распространением COVID-19, в котором говорится, что риски для здоровья [евродепутатов] значительно повысятся, если проводить пленарное заседание в Страсбурге. На основании этой оценки я решил, что пленарные заседания на следующей неделе будут проводиться исключительно в Брюсселе", – заявил Сассоли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 6 марта в Китае от коронавируса умерло 3042 человека, за последние сутки жертвами нового вируса стали 30 человек – 29 из них в провинции Хубэй. Медики вылечили и выписали 53 726 человек. Число заболевших с момента начала вспышки коронавируса составляет 80 552.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом – 276 (53 человека умерли за сутки).

Американский Институт Джона Хопкинса сообщал, что количество заболевших в мире превысило 100 тысяч.

Во Франции, по информации ВОЗ, подтверждены почти 300 случаев заражения коронавирусом, более 70 из них – 5 марта.

Теги: Франция, Европарламент, Бельгия, Брюссель, Европа, коронавирус
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