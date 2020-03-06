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Количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 100 тысяч – институт в США

По данным американского Института Джона Хопкинса, по состоянию на 6 марта общее количество заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 100 276 человек, из них 80 556 – в Китае.

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Вспышка коронавируса началась с китайской провинции Ухань
Вспышка коронавируса началась с китайской провинции Ухань
Фото: EPA

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Института Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.

По данным на 6 марта, институт зафиксировал 100 276 случаев заражения, из которых 80 556 приходится на Китай, где в декабре началась вспышка болезни. На втором месте по количеству заболевших Южная Корея (6593 случая). В Иране, по информации института, 4747 человек заразились коронавирусом, в Италии – 3858.

Половина из общего числа заболевших (53 829 человек) выздоровели, скончались 3042 человека.

Данные Всемирной организации здравоохранения за 6 марта будут опубликованы вечером. Однако некоторые цифры, предоставленные Институтом Джона Хопкинса противоречат статистике ВОЗ: так, по итогам 5 марта в Китае было подтверждено 80 565 случаев заражения (на девять больше, чем указывает институт); скончались 3282 человека (на 240 больше, чем в статистике института).

Единственный на данный момент случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.

5 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о намерении запретить проведение массовых мероприятий в Украине. Когда будет введен запрет, он не сказал.

Теги: США, Китай, Италия, Южная Корея, ВОЗ, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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