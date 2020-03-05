В Украине в ближайшее время запретят массовые мероприятия – главный санврач

В Украине в ближайшее время намерены ограничить проведение спортивных мероприятий, конференций, а также закрыть школы на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией власти Украины временно запретят проведение массовых мероприятий. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге в Новых Санжарах заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Будем запрещать проведение массовых мероприятий: конференций, спортивных мероприятий, будем временно закрывать на карантин школы. [Это нужно], чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем, что вирус передается воздушно-капельным путем, и нужно как минимум за 1,5–2 метра находиться от человека, чтобы не заразиться", – сказал он.

Сроки введения карантинных мер Ляшко не назвал.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию. Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на “высокий".

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались. В частности, в Италии заразилось 2706 человек, 107 из них умерли.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта. В этот же день жену первого заразившегося коронавирусом украинца увезли на обсервацию после протестов. По состоянию на 5 марта, восемь человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2.

Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.