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Коронавирус SARS-CoV-2. Евросоюз повысил уровень риска с умеренного до высокого

ЕС создает группы реагирования для борьбы с распространением заболевания COVID-19, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В Еврокомиссии рассказали о новых мерах по противодействию коронавирусу
В Еврокомиссии рассказали о новых мерах по противодействию коронавирусу
Фото: ЕРА

Европейский союз изменил риск распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий". Об этом на пресс-конференции в Брюсселе 2 марта объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Запись пресс-конференции размещена в Twitter Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, повышение уровня риска рекомендовано Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

"Иными словами, вирус продолжает распространяться", – констатировала она.

Фон дер Ляйен также объявила о создании специальной рабочей группы по координации противодействия коронавирусу в Европе. Она будет работать по трем направлениям: медицинская сфера, информирование и предупреждение заболевания.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, которая также принимала участие в пресс-конференции, сообщила, что в 18 из 27 стран – членов Евросоюза зафиксировано 2100 случаев заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, умерло 38 граждан ЕС.

В конце декабря 2019 года в Ухане с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 2 марта, в Китае от коронавируса умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным ВОЗ, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки. Информация предоставлена по состоянию на 1 марта.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Теги: Еврокомиссия, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Стелла Кириакидес, коронавирус SARS-CoV-2
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