В Китае от коронавируса умерло 2912 человек

За последние сутки в Китае от коронавирусной инфекции умерло 42 человека, все – в провинции Хубэй, где началась вспышка заболевания.

По состоянию на начало суток 2 марта число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2912. Об этом сообщает Национальный комитет КНР по здравоохранению.

За последние сутки в стране умерло 42 человека, все – в провинции Хубэй, где началась вспышка заболевания.

За день 2837 человек были выписаны из больниц.

В общей сложности в Китае зарегистрировано 80 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

148 случаев – в Гонконге, Макао и Тайване. Там зафиксировано три смертельных случая.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки. Информация предоставлена по состоянию на 1 марта.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.