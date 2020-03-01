Из-за коронавируса в Китае заметно снизился уровень загрязнения воздуха

Улучшение качества воздуха в Китае совпало с введением карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

Из-за коронавируса в Китае закрылись многие предприятия, что оказало положительное влияние на экологию Фото: EPA

Спутниковые снимки Национального управления США по аэронавтике и изучению космического пространства (NASA) свидетельствуют, что в Китае заметно снизился уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщает BBC.

По времени улучшение качества воздуха совпало с введением карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции – многие фабрики и заводы в стране закрылись из-за эпидемии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

Фото: EPA

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.