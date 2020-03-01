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В Чехии подтвердили первые три случая заражения коронавирусом

Все зараженные коронавирусной инфекцией приехали в Чехию из Италии, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

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В Чехии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
В Чехии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом
Фото: EPA

В Чехии подтверждены три случая инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Как сообщает CTK, об этом 1 марта заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

До этого момента в Чехии не было подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

По данным министерства, заражены граждане Чехии 1952-го и 1976 года рождения, а также американская студентка 1999 года рождения. Все трое недавно прибыли из Италии, которая стала эпицентром вспышки коронавирусной инфекции в Европе.

На коронавирусную инфекцию также проверяют подругу американки из Эквадора: у нее есть симптомы ОРВИ, но предварительный тест не выявил коронавирус. Окончательные результаты анализов гражданки Эквадора появятся в понедельник.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Италии, ставшей эпицентром вспышки заболевания в Европе, инфицированы 1128 человек, из них 29 скончались. Подавляющее большинство умерших – люди преклонного возраста.

Теги: Чехия, Италия, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус
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