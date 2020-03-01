Коронавирус впервые выявили у гражданина Беларуси

В Беларуси подтверждена вторая положительная проба на коронавирус SARS-CoV-2. Первым заболел студент из Ирана; сегодня стало известно о том, что заболела белоруска, приехавшая из Италии.

В белорусских больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента Фото: ЕРА

У гражданки Беларуси тест на коронавирус дал положительный результат, сообщило 1 марта министерство здравоохранения этой страны.

"Один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV (прежнее название коронавируса SARS-CoV-2. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Женщина и двое ее друзей некоторое время назад побывали в Северной Италии, где наблюдается вспышка коронавирусной инфекции.

"Они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы. Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", – рассказали в минздраве.

Всего в белорусских больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

Это вторая положительная проба на SARS-CoV-2 в Беларуси. О первой стало известно 28 февраля. Носителем вируса оказался иранский студент, его поместили в инфекционную клинику в Минске.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, проживающей в Италии.