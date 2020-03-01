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Коронавирус SARS-CoV-2. В Китае за сутки скончалось 35 человек

На территории материкового Китая с начала эпидемии коронавирусной инфекции умерли 2870 человек.

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Китай продолжает борьбу с эпидемией коронавируса
Китай продолжает борьбу с эпидемией коронавируса
Фото: ЕРА

В течение суток 29 февраля от болезни COVID-19, которую вызывает новый коронавирус SARS-CoV-2, на территории материкового Китая умерли 35 человек (34 из них – в провинции Хубэй). Об этом сообщил Национальный комитет по здравоохранению КНР.

За предыдущие сутки количество смертей составило 47.

При этом из больницы выписалось после выздоровления 2623 пациента, а у 299 заболевших врачи констатировали значительное улучшение состояния.

Всего после начала эпидемии в КНР подтверждено 79 824 случая COVID-19. Скончалось 2870 человек.

В Гонконге, Макао и на Тайване заболели 144 человека, трое умерли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.

Теги: Китай, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2, Хубэй
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