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В штате Вашингтон ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли в своем заявлении сообщил, что при необходимости может быть использована национальная гвардия во время чрезвычайного положения.

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29 февраля в штате Вашингтон от коронавируса умер первый человек в США
29 февраля в штате Вашингтон от коронавируса умер первый человек в США
Фото: EPA

Губернатор штата Вашингтон (США) Джей Инсли объявил чрезвычайное положение в связи с новыми случаями коронавируса. Об этом 29 февраля говорится на официальном сайте Инсли.

"Это позволит нам получить необходимые ресурсы. Настало время принять здравые, активные меры для обеспечения здоровья и безопасности тех, кто живет в штате Вашингтон. Директора наших государственных учреждений активно готовились с тех пор, как в округе Снохомиш появился первый случай [коронавируса] в стране", – заявил Инсли.

Он также выпустил прокламацию, которая предписывает государственным органам и департаментам использовать государственные ресурсы и "делать все возможное, чтобы помочь пострадавшим общинам реагировать на случаи COVID-19 и восстанавливаться после них". В случае необходимости в Вашингтоне также могут задействовать нацгвардию.

29 февраля в США была зафиксирована первая в стране смерть от коронавируса. От болезни COVID-19 мужчина умер в больнице в пригороде Сиэтла Киркланде.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Теги: США, эпидемия, Вашингтон, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2, Джей Инсли
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