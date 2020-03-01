В Ровно на коронавирус проверили четырех человек, инфекция не подтвердилась – Минздрав

По словам замглавы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в трех больницах в Житомирской и Ровенской области готовы принимать граждан, инфицированных коронавирусом.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил в Facebook 1 марта, что без предупреждения посетил госпитальные базы в Житомире, Ровно и Сарнах Ровенской области, где есть инфекционные боксы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Инфекционные боксы выделены специально на случай регистрации или подозрения COVID-19. Сейчас они пустуют и готовы в любую минуту принимать пациентов. Например, в Ровно в них уже побывало четыре человека с подозрением, которые не подтвердились. Алгоритм действий отработан, согласен – все спланировано правильно и логично", – написал замминистра.

Ляшко утверждает, что во всех трех больницах знают, "что будут делать в случае необходимости проводить реанимационные мероприятия".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту лайнера Diamond Princess (одну из заболевших уже выписали из больницы), а также у украинки, работающей в Италии.

В Минздраве подчеркнули, что на 1 марта в Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.