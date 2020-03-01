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Генхирург США призвал граждан перестать покупать маски для защиты от коронавируса

Генеральный хирург США Джером Адамс отметил, что использование хирургических масок не является эффективной защитой от коронавируса.

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Адамс отметил, что нехватка масок в больницах может подвергнуть американское общество риску
Адамс отметил, что нехватка масок в больницах может подвергнуть американское общество риску
Фото: EPA

Генеральный хирург США Джером Адамс обратился к американцам с просьбой перестать скупать хирургический маски в попытках защититься от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

"Они (маски) неэффективны в предотвращении заражения коронавирусом широкой публики, но, если медицинские работники не могут достать их, чтобы ухаживать за больными пациентами, это подвергает их и все наше общество риску", – отметил Адамс.

Лучшим способом защитить себя и свое окружение хирург назвал такие меры, как оставаться дома, если вы больны, и мыть руки с мылом, чтобы помочь замедлить распространение респираторных заболеваний.

В связи со вспышкой коронавируса хирургические маски сейчас массово носят по всему миру, в частности в странах Азии. Однако эксперты, опрошенные изданием The New York Times, уверяют, что маски не относятся к числу действенных способов профилактики.

ВОЗ рекомендует для профилактики заболевания придерживаться следующих правил: чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах, при кашле и чиханье прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя и сразу выкидывать салфетку, по возможности не трогать руками глаза, нос и рот, не употреблять в пищу сырые продукты, при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Теги: США, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2
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