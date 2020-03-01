Генхирург США призвал граждан перестать покупать маски для защиты от коронавируса

Генеральный хирург США Джером Адамс отметил, что использование хирургических масок не является эффективной защитой от коронавируса.

Адамс отметил, что нехватка масок в больницах может подвергнуть американское общество риску Фото: EPA

Генеральный хирург США Джером Адамс обратился к американцам с просьбой перестать скупать хирургический маски в попытках защититься от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

"Они (маски) неэффективны в предотвращении заражения коронавирусом широкой публики, но, если медицинские работники не могут достать их, чтобы ухаживать за больными пациентами, это подвергает их и все наше общество риску", – отметил Адамс.

Лучшим способом защитить себя и свое окружение хирург назвал такие меры, как оставаться дома, если вы больны, и мыть руки с мылом, чтобы помочь замедлить распространение респираторных заболеваний.

Seriously people- STOP BUYING MASKS!



They are NOT effective in preventing general public from catching #Coronavirus, but if healthcare providers can’t get them to care for sick patients, it puts them and our communities at risk!

https://t.co/UxZRwxxKL9 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) February 29, 2020

В связи со вспышкой коронавируса хирургические маски сейчас массово носят по всему миру, в частности в странах Азии. Однако эксперты, опрошенные изданием The New York Times, уверяют, что маски не относятся к числу действенных способов профилактики.

ВОЗ рекомендует для профилактики заболевания придерживаться следующих правил: чаще мыть руки, соблюдать дистанцию в общественных местах, при кашле и чиханье прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя и сразу выкидывать салфетку, по возможности не трогать руками глаза, нос и рот, не употреблять в пищу сырые продукты, при повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно быстрее обращаться за медицинской помощью.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.