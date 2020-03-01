Власти Таиланда сообщили о первом умершем от COVID-19

35-летний мужчина, по всей вероятности, заразился коронавирусом после общения с китайскими туристами, заявили в департаменте по контролю над заболеваниями Таиланда. 29 февраля пациент скончался от осложнений, вызванных инфекцией.

Известно о 42 инфицированных в Таиланде Фото: ЕРА

29 февраля в Таиланде скончался первый пациент, зараженный коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом на брифинге 1 марта сообщил генеральный директор департамента по контролю над заболеваниями Таиланда Суванначай Ваттаноингчароенчай, информирует Bangkok Post.

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19 и лихорадкой денге, которой также страдал пациент.

Умерший – 35-летний мужчина, работавший в сфере розничной торговли. Вероятнее всего, он заразился, общаясь с китайскими туристами, сказал глава департамента.

С 16 февраля заболевший проходил лечение в институте инфекционных заболеваний в Нонтхабури. Последние тесты на коронавирус давали отрицательные результаты, однако инфекция уже привела к осложнениям, вызвавшим летальный исход.

Всего Таиланд сообщил Всемирной организации здравоохранения о 42 случаях COVID-19. Один человек находится в тяжелом состоянии, отмечает издание.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). После начала эпидемии в КНР умерло 2870 человек.

По данным ВОЗ на 29 февраля, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из заболевших уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.