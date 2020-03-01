Первый случай коронавируса зафиксирован в Армении – Пашинян

Заболевший армянин недавно вернулся из поездки в Иран, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян заявил, что 30 человек, контактировавших с зараженным, будут изолированы Фото: EPA

Первым заболевшим коронавирусом в Армении стал гражданин страны, который недавно с женой прилетел из Тегерана. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

"Он (заболевший) сам пошел к врачу и его состояние хорошее. У него была температура, когда он пошел в больницу, но теперь у него даже нет температуры. Предварительный тест [на коронавирус] дал положительный результат, и результаты двойного теста стали известны в 15.00 по ереванскому времени", – написал Пашинян.

В то же время у жены зараженного коронавируса не обнаружили, ее тест отрицательный.

Армянский премьер уточнил, что 30 человек, который контактировали с заболевшим, будут изолированы.

По состоянию на 29 февраля в Иране, откуда и прилетел зараженный армянин, коронавирусом заболело 593 человека, из которых 123 выздоровели и 43 погибли, сообщает IRNA. Коронавирус, в частности, обнаружили и у нескольких иранских чиновников – вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.