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Коронавирус SARS-CoV-2. В Южной Корее массово заразились члены религиозной секты

Южная Корея занимает второе место после Китая по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Больше всего заразившихся – в городе Тэгу, где действует Церковь Иисуса Синчхонджи.

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В Тэгу зафиксировано больше всего случаев COVID-19 в Южной Корее
В Тэгу зафиксировано больше всего случаев COVID-19 в Южной Корее
Фото: ЕРА

Органы здравоохранения Южной Кореи полагают, что более половины из 3526 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в стране связаны с религиозной сектой из города Тэгу. Об этом 1 марта сообщило агентство Yonhap.

За последние сутки зафиксировано 376 новых случаев заражения, из них 333 – в Тэгу. На этот город и провинцию Северная Кенсан приходится 87% всех случаев заболевания COVID-19, которое вызывается новым вирусом.

В Тэгу находится главный офис Церкви Иисуса Синчхонджи, общее число верующих составляет примерно 210 тыс. Медики связывают рост заболеваемости с деятельностью этой секты, ее сторонников активно тестируют на новый вирус. Число заболевших в ближайшие дни может вырасти, предупреждают службы здравоохранения.

Южная Корея занимает второе место после Китая по числу инфицированных коронавирусом. Число умерших от COVID-19 в стране составляет 17, за последние сутки никто не умер.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 29 февраля, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из заболевших уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.

Теги: Южная Корея, церковь, коронавирус SARS-CoV-2
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