Акции производителя пива "Corona" упали после появления коронавируса

Показатель, основанный на том слышали ли американцы о бренде "Corona" что-то позитивное или негативное упал с отметки 75 в начале января до 51 в конце февраля.

Показатель намерения покупки бренда среди взрослого населения США сейчас является самым низким за последние два года для пива "Corona". Фото: flickr.com

Акции компании Constellation Brands, которая занимается производством пива "Corona" упали на 8% на этой неделе. Об этом 27 февраля сообщает Bloomberg.

По данным YouGov, которая занимается исследованием рынка, рейтинг пива начал стремительно падать после первых сообщений о заболевании коронавирусом. Показатель, основанный на том слышали ли американцы об этом бренде что-то позитивное или негативное упал с отметки 75 в начале января до 51 в конце февраля.

Инфографика: today.yougov.com

Данные YouGov также показывают, что так называемый показатель намерения покупки бренда среди взрослого населения США сейчас является самым низким за последние два года для пива "Corona".

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии