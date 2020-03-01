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Акции производителя пива "Corona" упали после появления коронавируса

Показатель, основанный на том слышали ли американцы о бренде "Corona" что-то позитивное или негативное упал с отметки 75 в начале января до 51 в конце февраля.

Показатель намерения покупки бренда среди взрослого населения США сейчас является самым низким за последние два года для пива "Corona".
Показатель намерения покупки бренда среди взрослого населения США сейчас является самым низким за последние два года для пива "Corona".
Фото: flickr.com

Акции компании Constellation Brands, которая занимается производством пива "Corona" упали на 8% на этой неделе. Об этом 27 февраля сообщает Bloomberg.

По данным YouGov, которая занимается исследованием рынка, рейтинг пива начал стремительно падать после первых сообщений о заболевании коронавирусом. Показатель, основанный на том слышали ли американцы об этом бренде что-то позитивное или негативное упал с отметки 75 в начале января до 51 в конце февраля.

Инфографика: today.yougov.com
Инфографика: today.yougov.com

Данные YouGov также показывают, что так называемый показатель намерения покупки бренда среди взрослого населения США сейчас является самым низким за последние два года для пива "Corona".

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии

Теги: США, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2
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