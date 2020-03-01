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Азербайджан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса

Граница между Азербайджаном и Ираном закрыта с 16.00 29 февраля на две недели.

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Для возвращения граждан Ирана и Азербаджана на родину будет обеспечен необходимый коридор.\
Для возвращения граждан Ирана и Азербаджана на родину будет обеспечен необходимый коридор.\
Фото: EPA

Государственная пограничная служба Азербайджана на две недели закрыла границу с Ираном. Об этом 29 февраля сообщает агенство Trend.

Решение временно закрыть с 16.00 29 февраля на две недели государственную границу между Азербайджаном и Ираном было принято в связи с риском распространения коронавируса.

Для возвращения граждан Ирана и Азербаджана на родину будет обеспечен необходимый коридор. В случаях необходимости для граждан Ирана будут оформлены визы на гуманитарной основе.

По состоянию на 29 февраля в Иране на коронавирус заболело 593 человека, из которых 123 выздоровели и 43 погибли, сообщает IRNA. Коронавирус, в частности, обнаружили у нескольких иранских чиновников – вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии

Теги: Иран, эпидемия, Азербайджан, коронавирус SARS-CoV-2
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