Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Безусловно, нет". Стефанчук рассказал, доволен ли деятельностью Минздрава

По мнению первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, тот факт, что Министерство здравоохранения не сообщило о месте обсервации эвакуированных из Китая граждан заранее, может свидетельствовать о нарушении Конституции Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стефанчук указал на коммуникационные упущения Минздрава
Стефанчук указал на коммуникационные упущения Минздрава
Фото: rada.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что недоволен деятельностью Министерства здравоохранения. Об этом он заявил в эфире "Радио НВ" 28 февраля.

"Конечно, я бы сказал неправду, если бы заявил, что все довольны деятельностью, которую демонстрирует Министерство здравоохранения. Безусловно, нет. Это, еще раз подчеркиваю, вопросы определенных коммуникационных упущений Минздрава. Мне кажется, что этот вопрос даже соотносится со ст. 50 Конституции Украины, где четко сказано, что вопросы, связанные с угрозой окружающей среде, куда, безусловно, относится и угроза здоровью любого человека, не могут быть засекречены. По моему мнению, более четкой и честной стратегией было бы сказать, куда мы везем [эвакуированных из Китая] и что мы делаем", – отметил он.

При этом Стефанчук считает, что Минздрав "анализирует [ситуацию] и исправляется".

"Но мне хотелось бы, чтобы эта коммуникация была ежедневной и касалась двух вопросов (то, что в мире называется guideline): что делать, чтобы не допустить; что делать, если это случилось. Чтобы люди четко понимали, как уберечься, а, если, не дай бог, такое случится, как правильно уберечь себя и не заразить окружающих", – сказал первый вице-спикер.

Кроме того, он высказал мнение, что Министерство здравоохранения должно обеспечить наличие всех необходимых медикаментов и медицинских товаров (в частности, масок) в аптеках и больницах. "Чтобы это не было дефицитом. Потому что любой ажиотаж порождает панику", – заключил замглавы парламента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 29 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавшие в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах (Полтавская область). О месте, где эвакуированные пройдут 14-дневный карантин, власти официально объявили только утром 20 февраля.

Приезд эвакуированных в Новые Санжары сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек. Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков.

У 89 человек, которые находятся на обсервации, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен.

Теги: Верховная Рада, Конституция, Министерство здравоохранения, Полтавская область, паника, Руслан Стефанчук, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19, Новые Санжары
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS