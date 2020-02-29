Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Папа римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

В Ватикане заявили, что у папы Франциска легкое недомогание.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последний раз Франциск появлялся на публике 26 февраля
Последний раз Франциск появлялся на публике 26 февраля
Фото: EPA

Папа римский Франциск третий день подряд отменяет участие в официальных мероприятиях из-за болезни. Об этом пишет агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, 83-летний папа, который в молодости потерял часть легкого из-за респираторного заболевания, за семь лет на престоле не отменял так много официальных мероприятий. Последний раз он появлялся на публике в среду, 26 февраля.

В Ватикане заявили, что у папы "легкое недомогание" и он продолжает работать в своей резиденции.

Сообщение о недомогании Франциска поступило на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в мире. В Италии, ставшей эпицентром вспышки заболевания в Европе, инфицированы 822 человека, из них 21 скончался. Подавляющее большинство умерших – люди преклонного возраста.

Теги: папа римский, Италия, Франциск, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS