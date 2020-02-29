"Речь идет о точечных усилениях". Стефанчук считает, что Рада не отправит Гончарука в отставку

По мнению первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, в усилении нуждаются социальный и экономический блок правительства. Он также напомнил, что сейчас Рада не может уволить премьера Алексея Гончарука, так как Кабмин обладает иммунитетом.

Стефанчук считает, что Кабмин могут отправить в отставку, только если члены правительства напишут заявления об уходе Фото: rada.gov.ua

На внеочередной сессии Верховной Рады могут быть рассмотрены вопросы "о точечном усилении" Кабинета Министров. Об этом в эфире "Радио НВ" 28 февраля заявил первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук.

"Мы хотим кое-что откорректировать. Кроме того, речь идет о парламентском контроле за деятельностью правительства. Это абсолютно нормально и соответствует всем критериям нормального цивилизованного европейского общества", – сказал он, комментируя планы на внеочередную сессию, которая состоится 4 марта.

На реплику ведущей Татьяны Даниленко, что речь не идет "о недовольстве генеральной линией деятельности правительства, а только о практических моментах сотрудничества", Стефанчук ответил: "Безусловно".

"Речь в первую очередь может идти о точечных изменениях. Потому что мы видим, что некоторые направления нуждаются в усилении. В частности, это социальное направление, экономическое. Будет ли речь идти о полной ротации? Вы правильно сказали, что у правительства есть иммунитет на год… Поэтому только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть такой иммунитет", – подчеркнул Стефанчук.

В соответствии со ст. 87 Конституции Украины, вопрос об ответственности Кабинета Министров, по результатам которого может быть вынесен вотум недоверия правительству, "не может рассматриваться Верховной Радой больше одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения программы деятельности Кабмина или в течение последней сессии Верховной Рады".

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта. 29 февраля пресс-служба парламента обнародовала повестку дня заседания. В нее включены шесть вопросов, в том числе "о Кабинете Министров". По данным СМИ, речь может идти об увольнении Алексея Гончарука с должности премьер-министра.