Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Речь идет о точечных усилениях". Стефанчук считает, что Рада не отправит Гончарука в отставку

По мнению первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, в усилении нуждаются социальный и экономический блок правительства. Он также напомнил, что сейчас Рада не может уволить премьера Алексея Гончарука, так как Кабмин обладает иммунитетом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стефанчук считает, что Кабмин могут отправить в отставку, только если члены правительства напишут заявления об уходе
Стефанчук считает, что Кабмин могут отправить в отставку, только если члены правительства напишут заявления об уходе
Фото: rada.gov.ua

На внеочередной сессии Верховной Рады могут быть рассмотрены вопросы "о точечном усилении" Кабинета Министров. Об этом в эфире "Радио НВ" 28 февраля заявил первый зампредседателя парламента Руслан Стефанчук.

"Мы хотим кое-что откорректировать. Кроме того, речь идет о парламентском контроле за деятельностью правительства. Это абсолютно нормально и соответствует всем критериям нормального цивилизованного европейского общества", – сказал он, комментируя планы на внеочередную сессию, которая состоится 4 марта.

На реплику ведущей Татьяны Даниленко, что речь не идет "о недовольстве генеральной линией деятельности правительства, а только о практических моментах сотрудничества", Стефанчук ответил: "Безусловно".

"Речь в первую очередь может идти о точечных изменениях. Потому что мы видим, что некоторые направления нуждаются в усилении. В частности, это социальное направление, экономическое. Будет ли речь идти о полной ротации? Вы правильно сказали, что у правительства есть иммунитет на год… Поэтому только в случае, если (я сейчас фантазирую) члены правительства напишут заявления об отставке, этот вопрос может быть рассмотрен. А так у правительства, в соответствии с Конституцией, есть такой иммунитет", – подчеркнул Стефанчук.

В соответствии со ст. 87 Конституции Украины, вопрос об ответственности Кабинета Министров, по результатам которого может быть вынесен вотум недоверия правительству, "не может рассматриваться Верховной Радой больше одного раза в течение одной очередной сессии, а также в течение года после одобрения программы деятельности Кабмина или в течение последней сессии Верховной Рады".

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта. 29 февраля пресс-служба парламента обнародовала повестку дня заседания. В нее включены шесть вопросов, в том числе "о Кабинете Министров". По данным СМИ, речь может идти об увольнении Алексея Гончарука с должности премьер-министра.

Теги: Верховная Рада, Украина, Конституция, Кабинет Министров, Алексей Гончарук, Руслан Стефанчук, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Это последнее видео в сторис". Мирзоян попрощался с подписчиками в Instagram
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"Мы теперь ракообразные". Metallica отреагировала на научное открытие, названное в их честь
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
"У группы Tvorchi проблемы с вокалом были и на репетициях". Притула прокомментировал результаты нацотбора на "Евровидение 2020"
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
  "Сипле сніг". Чубай выпустил клип на сольный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS