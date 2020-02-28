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На внеочередном заседании Рада рассмотрит “ряд законопроектов о Кабмине”. По данным СМИ, Гончарука увольнять не будут

В сообщении Офиса президента не уточняется, какие законопроекты о Кабинете Министров будет рассматривать Верховная Рада. LB.ua пишет, что Алексей Резников может быть назначен министром по делам деоккупации. Будет ли рассматриваться вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, неизвестно.

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Гончарука (в центре), по данным СМИ, не уволят
Гончарука (в центре), по данным СМИ, не уволят
Фото: president.gov.ua

На внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на 4 марта, депутаты рассмотрят несколько законопроектов, в том числе о Кабинете Министров, и заслушают отчет о деятельности правоохранительных органов. Об этом сообщается в Telegram Офиса президента Украины.

“Глава государства обратился [к Верховной Раде] с просьбой включить в повестку дня вопросы о рассмотрении нескольких проектов и о Кабинете Министров. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов”, – заявили в ОП.

Других деталей в сообщении не приводится.

Издание LB.ua, ссылаясь на источники, пишет, что в повестку дня внесены вопросы о допуске иностранных вооруженных сил на территорию Украины для проведения учений, ратификации договора с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины, а также о внесении изменений в закон “О противодействии коррупции”.

Также в повестку дня включен “вопрос о Кабинете Министров”. Что именно будет рассматривать парламент, в обращении президента не уточняется. Источник издания полагает, что Рада может назначить главой реорганизованного Министерства по вопросам деоккупации юриста, члена рабочей подгруппы по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексея Резникова. 

“Предполагается, что также будет осуществлен ряд других кадровых назначений. Будет ли среди них и премьерская должность, пока непонятно”, – пишет LB.ua.

В свою очередь, “Украинская правда” отмечает, что детали о кадровых вопросах будут согласованы на заседании фракции “Слуги народа”, которое, вероятно, состоится 3 марта.

Источники издания в руководстве “Слуги народа” заявили, что вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, скорее всего, рассматриваться не будет. “Решения нет, премьера, вероятно, еще оставим”, – сказал собеседник УП.

Внеочередное заседание Верховной Рады по требованию президента Владимира Зеленского назначено на 16.00 4 марта, сообщила сегодня пресс-служба парламента.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, Алексей Резников, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, Алексей Гончарук, Кабмин
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